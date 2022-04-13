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Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
5.0
2
470 ₽
640 ₽
Ножи для триммеров
    Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
    Арт. X1861250964
    5.0
    2
    Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
    Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
    Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
      Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
      Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
      Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)

      Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)

      • -170 ₽
      470 ₽
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1861250964
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      • -170 ₽
      470 ₽
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож PATRIOT 809115205 предназначен для работы с триммерами. Диск изготовлен из высококачественного материала, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Имеет 4 зуба, используется для срезания жесткой густой травы, толстых сорняков на больших площадях. Имеет большой ресурс работы.