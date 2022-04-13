Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)

Нож PATRIOT 809115205 предназначен для работы с триммерами. Диск изготовлен из высококачественного материала, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Имеет 4 зуба, используется для срезания жесткой густой травы, толстых сорняков на больших площадях. Имеет большой ресурс работы.