Нож для триммера Patriot TBS-4 809115205 (230x25,4 мм, 4 лопасти)
Арт. X1861250964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|нож для триммера
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Внешний диаметр, мм
|230
- Нож PATRIOT 809115205 предназначен для работы с триммерами. Диск изготовлен из высококачественного материала, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Имеет 4 зуба, используется для срезания жесткой густой травы, толстых сорняков на больших площадях. Имеет большой ресурс работы.