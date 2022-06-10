Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
Арт. О00000005393
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож электрика KNIPEX KN-162050SB складной (120 мм) простой и удобный инструмент для нарезания проводов или снятия изоляции. Эргономичная рукоять обеспечивает комфорт в работе. Предусмотрена петля для подвешивания инструмента на шнурок.
Преимущества
- Универсальный складной нож для повседневного пользования, прочный и надежный: высочайшее качестве, чрезвычайно острое лезвие из нержавеющей стали - Сделано в Золингене
- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
- Отличная передача усилия в ходе использования
- Крепление на конце инструмента позволяет пристегнуть карабин системы KNIPEX Tethered Tools*