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Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
5.0
2
1 650 ₽
Ножи монтерские
    Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
    Арт. О00000005393
    5.0
    2
    Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
    Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
    Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
    Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
    Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
      Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
      Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
      Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
      Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм
      Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм

      Нож электрика Knipex KN-162050SB складной, 120 мм

      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005393
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож электрика KNIPEX KN-162050SB складной (120 мм) простой и удобный инструмент для нарезания проводов или снятия изоляции. Эргономичная рукоять обеспечивает комфорт в работе. Предусмотрена петля для подвешивания инструмента на шнурок.

        Преимущества

        • Универсальный складной нож для повседневного пользования, прочный и надежный: высочайшее качестве, чрезвычайно острое лезвие из нержавеющей стали - Сделано в Золингене
        • Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
        • Отличная передача усилия в ходе использования
        • Крепление на конце инструмента позволяет пристегнуть карабин системы KNIPEX Tethered Tools*