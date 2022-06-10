Преимущества

Универсальный складной нож для повседневного пользования, прочный и надежный: высочайшее качестве, чрезвычайно острое лезвие из нержавеющей стали - Сделано в Золингене

Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика

Отличная передача усилия в ходе использования

Крепление на конце инструмента позволяет пристегнуть карабин системы KNIPEX Tethered Tools*

Нож электрика KNIPEX KN-162050SB складной (120 мм) простой и удобный инструмент для нарезания проводов или снятия изоляции. Эргономичная рукоять обеспечивает комфорт в работе. Предусмотрена петля для подвешивания инструмента на шнурок.