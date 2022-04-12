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Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
5.0
2
Найти аналог
Ножи для строгальных станков
    Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
    Арт. X13145925
    5.0
    2
    Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.

      Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13145925
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		нож
      Габариты, мм
      		318x18.3x3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект ножей Энкор 25526 используется совместно с рейсмусовым станком Корвет К-21. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Ножи предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.

        Преимущества

        • Материал ножей - быстрорежущая сталь HSS
        • Высокая твердость и прочность
        • В комплекте 2 ножа