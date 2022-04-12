Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.
Арт. X13145925
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|нож
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Габариты, мм
|318x18.3x3.2
- Комплект ножей Энкор 25526 используется совместно с рейсмусовым станком Корвет К-21. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Ножи предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.
Преимущества
- Материал ножей - быстрорежущая сталь HSS
- Высокая твердость и прочность
- В комплекте 2 ножа
- Материал ножей - быстрорежущая сталь HSS