Комплект ножей для строгальных станков Энкор К-21,А 25526, 2 шт.

Преимущества

Материал ножей - быстрорежущая сталь HSS



Высокая твердость и прочность

В комплекте 2 ножа

Комплект ножей Энкор 25526 используется совместно с рейсмусовым станком Корвет К-21. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Ножи предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.