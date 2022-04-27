Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.
Арт. X13170136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|нож
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Габариты, мм
|210x30x3
- Комплект ножей Энкор 25534 используется совместно с универсальным деревообрабатывающим станком Корвет К-320. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Ножи предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.
Преимущества
- Материал ножей сталь - HSS
- Высокая твердость и прочность
- В комплекте 3 ножа
- Размеры: 210х30х3 мм