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Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.
4.5
2
1 900 ₽
Ножи для строгальных станков
    Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.
    Арт. X13170136
    4.5
    2
    Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.
    Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.
      Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.
      Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.

      Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.

      1 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13170136
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		нож
      Габариты, мм
      		210x30x3
      Все характеристики
      1 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ножей Энкор 25534 используется совместно с универсальным деревообрабатывающим станком Корвет К-320. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Ножи предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.

        Преимущества

        • Материал ножей сталь - HSS
        • Высокая твердость и прочность
        • В комплекте 3 ножа
        • Размеры: 210х30х3 мм