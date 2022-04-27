Комплект ножей Энкор К-320 25534, 3 шт.

Преимущества

Материал ножей сталь - HSS

Высокая твердость и прочность

В комплекте 3 ножа

Размеры: 210х30х3 мм

Комплект ножей Энкор 25534 используется совместно с универсальным деревообрабатывающим станком Корвет К-320. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Ножи предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.