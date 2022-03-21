Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8

Преимущества

Быстрорежущие ножи обладают высокой прочностью

В комплекте 2 двухсторонних лезвия длиной 306 мм

Комплект лезвий Makita 793346-8 используется совместно с рейсмусом Макита 2012NB. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Лезвия предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.