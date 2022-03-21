Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
Арт. X13170130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|2
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Тип
|двухстороннее лезвие
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- Комплект лезвий Makita 793346-8 используется совместно с рейсмусом Макита 2012NB. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Лезвия предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.
Преимущества
- Быстрорежущие ножи обладают высокой прочностью
- В комплекте 2 двухсторонних лезвия длиной 306 мм