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Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
4.5
2
4 500 ₽
5 520 ₽
Прочие насадки для деревообрабатывающих станков
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
    Арт. X13170130
    4.5
    2
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
    Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8
      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8

      Двухстороннее лезвие для рейсмуса Makita 2012NB (2 шт.) 793346-8

      • -1 020 ₽
      4 500 ₽
      5 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13170130
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		2
      Тип
      		двухстороннее лезвие
      Все характеристики

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      • -1 020 ₽
      4 500 ₽
      5 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект лезвий Makita 793346-8 используется совместно с рейсмусом Макита 2012NB. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Лезвия предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.

        Преимущества

        • Быстрорежущие ножи обладают высокой прочностью
        • В комплекте 2 двухсторонних лезвия длиной 306 мм