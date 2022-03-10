Универсальный нож с защитным покрытием Palisad 62326
Арт. X38726311048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Универсальный нож PALISAD 62326 оснащен прочной рабочей частью, изготовленной из инструментальной стали У8, окрашенной для защиты от коррозии. Используется для подрезания корней сорняков. Благодаря обрезиненной рукоятке обеспечен комфорт во время эксплуатации. После применения рабочую часть необходимо протереть салфеткой. Длина рабочей части: 160 мм.
Преимущества
- Комфортная работа
- Прочность
- Двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвеса