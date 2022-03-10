Универсальный нож с защитным покрытием Palisad 62326

Преимущества

Комфортная работа

Прочность

Двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвеса

Универсальный нож PALISAD 62326 оснащен прочной рабочей частью, изготовленной из инструментальной стали У8, окрашенной для защиты от коррозии. Используется для подрезания корней сорняков. Благодаря обрезиненной рукоятке обеспечен комфорт во время эксплуатации. После применения рабочую часть необходимо протереть салфеткой. Длина рабочей части: 160 мм.