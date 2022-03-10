Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Универсальный нож с защитным покрытием Palisad 62326
5.0
2
Найти аналог
Садовые ножи
    Универсальный нож с защитным покрытием Palisad 62326
    Арт. X38726311048
    5.0
    2
    Универсальный нож с защитным покрытием Palisad 62326

      Универсальный нож с защитным покрытием Palisad 62326

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38726311048
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный нож PALISAD 62326 оснащен прочной рабочей частью, изготовленной из инструментальной стали У8, окрашенной для защиты от коррозии. Используется для подрезания корней сорняков. Благодаря обрезиненной рукоятке обеспечен комфорт во время эксплуатации. После применения рабочую часть необходимо протереть салфеткой. Длина рабочей части: 160 мм.

        Преимущества

        • Комфортная работа
        • Прочность
        • Двухкомпонентная рукоятка с отверстием для подвеса