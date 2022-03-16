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Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)
5.0
2
440 ₽
540 ₽
Диски для триммеров
    Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)
    Арт. X1861250962
    5.0
    2
    Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)
    Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)
    Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)
      Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)
      Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)
      Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)

      Нож для триммера Patriot TBS-40 (230x25,4 мм, толщина 1,3 мм, 40 зубьев)

      • -100 ₽
      440 ₽
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1861250962
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      • -100 ₽
      440 ₽
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож TBS-40 PATRIOT 809115225 является сменным элементом для триммеров средней и высокой мощности. Применяется для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Подходит для моделей: Patriot PT 3355, PT 4355, PT 3155 T, T 535 Pro, T 545 Pro, T 552 Pro. Оснастка может использоваться с триммерами Лесник, Home Garden, MaxCut, MTD и другими со сходными характеристиками. Режущие зубья изготовлены из твердосплавного материала. Нож имеет большой ресурс работы, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время.