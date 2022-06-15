Нож для электрорубанка Rebir IE-5708C.2100.001 (2 шт.)

Rebir ie 5708c лезвия для электрорубанка являются запасными деталями для инструмента по работе с древесиной. Изготовленные из стали быстрорежущего типа, закаленные ножи шириной в одиннадцать сантиметров без труда справятся даже с самыми твердыми породами дерева. Благодаря практичному и эргономичному устройству, ножи могут работать с заготовками любого размера. Rebir ie 5708c ножи купить стоит ради их качественного состава, превосходную степень заточки и универсальные габариты, что обеспечивает долговременную и эффективную эксплуатацию рубанка

Преимущества