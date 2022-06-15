Нож для электрорубанка Rebir IE-5708C.2100.001 (2 шт.)
Арт. О00000005778
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
- Rebir ie 5708c лезвия для электрорубанка являются запасными деталями для инструмента по работе с древесиной. Изготовленные из стали быстрорежущего типа, закаленные ножи шириной в одиннадцать сантиметров без труда справятся даже с самыми твердыми породами дерева. Благодаря практичному и эргономичному устройству, ножи могут работать с заготовками любого размера. Rebir ie 5708c ножи купить стоит ради их качественного состава, превосходную степень заточки и универсальные габариты, что обеспечивает долговременную и эффективную эксплуатацию рубанка
Преимущества
- Долго служат
- Не подвержены коррозии
- Удобные
- Широкие
- Острые