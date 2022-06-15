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Нож для электрорубанка Rebir IE-5708C.2100.001 (2 шт.)
5.0
2
1 960 ₽
Ножи для электрических рубанков
    Нож для электрорубанка Rebir IE-5708C.2100.001 (2 шт.)
    Арт. О00000005778
    5.0
    2
    Нож для электрорубанка Rebir IE-5708C.2100.001 (2 шт.)

      Нож для электрорубанка Rebir IE-5708C.2100.001 (2 шт.)

      1 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005778
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rebir
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      1 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Rebir ie 5708c лезвия для электрорубанка являются запасными деталями для инструмента по работе с древесиной. Изготовленные из стали быстрорежущего типа, закаленные ножи шириной в одиннадцать сантиметров без труда справятся даже с самыми твердыми породами дерева. Благодаря практичному и эргономичному устройству, ножи могут работать с заготовками любого размера. Rebir ie 5708c ножи купить стоит ради их качественного состава, превосходную степень заточки и универсальные габариты, что обеспечивает долговременную и эффективную эксплуатацию рубанка

        Преимущества

        • Долго служат
        • Не подвержены коррозии
        • Удобные
        • Широкие
        • Острые