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Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
5.0
2
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
    Арт. О00000013467
    5.0
    2
    Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
    Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
    Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
    Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
    Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
      Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
      Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
      Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
      Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие
      Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие

      Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013467
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/1 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные сегментированные сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.

        Преимущества

        • Нож Вихрь имеет металлический корпус
        • Оснащен металлической направляющей лезвия
        • Автоматический фиксатор лезвия