Нож Вихрь18 мм, металлический корпус, выдвижное лезвие

Преимущества

Нож Вихрь имеет металлический корпус



Оснащен металлической направляющей лезвия



Автоматический фиксатор лезвия

Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/1 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные сегментированные сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.