Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
Арт. 77777Х130641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож DYNAGRIP 25 мм Stanley 0-10-425 предназначен для разрезания коробок из картона или подравнивания и отрезания обоев. Направляющая и держатель лезвия изготовлены из нержавеющей стали, надежной в использовании. Лезвие выполнено сегментами, что позволяет отламывать отработанные части. Двухкомпонентный корпус оптимален для работы. Фиксатор в виде колеса.
Преимущества
- Лезвие, рассчитанное на интенсивное использование
- Двухкомпонентный корпус
- Держатель и направляющая лезвия ножа DYNAGRIP 25 мм Stanley 0-10-425 из нержавеющей стали