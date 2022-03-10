Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм

Преимущества

Лезвие, рассчитанное на интенсивное использование

Двухкомпонентный корпус

Держатель и направляющая лезвия ножа DYNAGRIP 25 мм Stanley 0-10-425 из нержавеющей стали

Нож DYNAGRIP 25 мм Stanley 0-10-425 предназначен для разрезания коробок из картона или подравнивания и отрезания обоев. Направляющая и держатель лезвия изготовлены из нержавеющей стали, надежной в использовании. Лезвие выполнено сегментами, что позволяет отламывать отработанные части. Двухкомпонентный корпус оптимален для работы. Фиксатор в виде колеса.