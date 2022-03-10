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Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
5.0
2
840 ₽
Канцелярские ножи
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
    Арт. 77777Х130641
    5.0
    2
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм

      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130641
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож DYNAGRIP 25 мм Stanley 0-10-425 предназначен для разрезания коробок из картона или подравнивания и отрезания обоев. Направляющая и держатель лезвия изготовлены из нержавеющей стали, надежной в использовании. Лезвие выполнено сегментами, что позволяет отламывать отработанные части. Двухкомпонентный корпус оптимален для работы. Фиксатор в виде колеса.

        Преимущества

        • Лезвие, рассчитанное на интенсивное использование
        • Двухкомпонентный корпус
        • Держатель и направляющая лезвия ножа DYNAGRIP 25 мм Stanley 0-10-425 из нержавеющей стали