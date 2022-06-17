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Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
5.0
2
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Канцелярские ножи
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
    Арт. О00000013495
    5.0
    2
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая

      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013495
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные, сегментированные, сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.

        Преимущества

        • Пластиковый корпус
        • Металлическая направляющая лезвия, повышает прочность ножа при давлении на него во время резки
        • Автоматический фиксатор лезвия