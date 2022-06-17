Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая

Преимущества

Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные, сегментированные, сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.