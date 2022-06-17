Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
Арт. О00000013495
Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 18 мм, пластиковый корпус, металлическая направляющая
Арт. О00000013495
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/2 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные, сегментированные, сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.
Преимущества
- Пластиковый корпус
- Металлическая направляющая лезвия, повышает прочность ножа при давлении на него во время резки
- Автоматический фиксатор лезвия