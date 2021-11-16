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Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
3.0
1
400 ₽
Строительные ножи
    Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
    Арт. О00000004379
    3.0
    1
    Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
    Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
    Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм

      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004379
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сапожный нож 180 мм ЗУБР 0954_z02 предназначен для разрезания плоских поверхностей. Успешно справляется с рассечением линолеума, резины, кожи и т. п. Надежность и практичность использования обусловлена высокой прочностью стали лезвия и острой заточкой. Эргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобство использования данной модели в хозяйственных и строительных работах.

        Преимущества

        • Лезвие изготовлено из высококачественной стали и остро заточено
        • Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт в применении
        • Надежная фиксация лезвия в рукоятке обеспечивает максимальную прочность и долговечность ножа Зубр 0954_z02
        • Прецизионная заточка обеспечивает чистоту и точность реза