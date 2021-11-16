Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм

Преимущества

Лезвие изготовлено из высококачественной стали и остро заточено

Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт в применении

Надежная фиксация лезвия в рукоятке обеспечивает максимальную прочность и долговечность ножа Зубр 0954_z02

Прецизионная заточка обеспечивает чистоту и точность реза

Сапожный нож 180 мм ЗУБР 0954_z02 предназначен для разрезания плоских поверхностей. Успешно справляется с рассечением линолеума, резины, кожи и т. п. Надежность и практичность использования обусловлена высокой прочностью стали лезвия и острой заточкой. Эргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобство использования данной модели в хозяйственных и строительных работах.