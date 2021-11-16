Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
Арт. О00000004379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Сапожный нож 180 мм ЗУБР 0954_z02 предназначен для разрезания плоских поверхностей. Успешно справляется с рассечением линолеума, резины, кожи и т. п. Надежность и практичность использования обусловлена высокой прочностью стали лезвия и острой заточкой. Эргономичная пластиковая рукоятка обеспечивает удобство использования данной модели в хозяйственных и строительных работах.
Преимущества
- Лезвие изготовлено из высококачественной стали и остро заточено
- Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт в применении
- Надежная фиксация лезвия в рукоятке обеспечивает максимальную прочность и долговечность ножа Зубр 0954_z02
- Прецизионная заточка обеспечивает чистоту и точность реза