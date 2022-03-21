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Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм
5.0
1
65 ₽
Канцелярские ножи
    Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм
    Арт. Х130582
    5.0
    1
    Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм
    Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм
      Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм
      Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм

      Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130582
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож ЛАКРА 2701001 широкий с пистолетной ручкой, с сегментированным лезвием.

        Преимущества

        • Применяется для резки бумаги, картона и других материалов, при разрезании которых требуются малые усилия
        • Имеет пластмассовый корпус с рифленой поверхностью, предотвращающей соскальзывание руки
        • Оснащен кнопками выдвижения и фиксации, позволяющими быстро и надежно зафиксировать рабочую часть лезвия необходимой длины