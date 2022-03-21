Нож широкий Лакра 2701001, 18 мм
Арт. Х130582
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож ЛАКРА 2701001 широкий с пистолетной ручкой, с сегментированным лезвием.
Преимущества
- Применяется для резки бумаги, картона и других материалов, при разрезании которых требуются малые усилия
- Имеет пластмассовый корпус с рифленой поверхностью, предотвращающей соскальзывание руки
- Оснащен кнопками выдвижения и фиксации, позволяющими быстро и надежно зафиксировать рабочую часть лезвия необходимой длины