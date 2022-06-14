Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
Арт. Х130590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож INTERLOCK 9 мм Stanley 0-10-095 является простым и удобным в применении инструментом, который используется для разрезания обоев или картона. Корпус изготовлен из металла и отличается повышенной прочностью. Специальная форма инструмента исключает его выскальзывание в процессе работы. Блокировка лезвия осуществляется посредством винта, расположенного в задней части корпуса. Лезвие из стали выполнено сегментами, которые при изнашивании легко обновить.
Преимущества
- Благодаря специальной форме исключено выскальзывания инструмента во время работы
- Полотно убирается в пластиковый корпус для безопасного хранения
- Прочный металлический корпус