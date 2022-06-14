Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
5.0
3
470 ₽
Канцелярские ножи
    Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
    Арт. Х130590
    5.0
    3
    Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
    Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
    Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
      Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
      Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK
      Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK

      Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130590
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отвертка крестовая Stanley Cushion Grip 064940, Ph2x100 мм
      320 ₽
      5.0
      Отвертка крестовая Stanley Cushion Grip 064940, Ph2x100 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010018 "Interlock", 18 мм
      740 ₽
      5.0
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010018 "Interlock", 18 мм
      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
      65 ₽
      5.0
      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      200 ₽
      5.0
      Боковые кусачки мини Лакра 3501070 (120 мм)
      Полумаска фильтрующая формованная Исток 892517
      100 ₽
      Полумаска фильтрующая формованная Исток 892517
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-1-08, PH1x80 мм, до 1000 Вт
      185 ₽
      5.0
      Отвертка диэлектрическая Stayer 25142-1-08, PH1x80 мм, до 1000 Вт
      Полумаска фильтрующая У-2К Люкс
      60 ₽
      Полумаска фильтрующая У-2К Люкс
      Нож с выдвижным лезвием Matrix 78914, 18 мм, ическая направляющая, винтовой фиксатор лезвия
      230 ₽
      4.6
      Нож с выдвижным лезвием Matrix 78914, 18 мм, ическая направляющая, винтовой фиксатор лезвия
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт
      50 ₽
      5.0
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702002, 9 мм, 10 шт
      Бокорезы Зубр Мастер Мини 22169-5_z01, 120мм
      280 ₽
      Бокорезы Зубр Мастер Мини 22169-5_z01, 120мм
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож INTERLOCK 9 мм Stanley 0-10-095 является простым и удобным в применении инструментом, который используется для разрезания обоев или картона. Корпус изготовлен из металла и отличается повышенной прочностью. Специальная форма инструмента исключает его выскальзывание в процессе работы. Блокировка лезвия осуществляется посредством винта, расположенного в задней части корпуса. Лезвие из стали выполнено сегментами, которые при изнашивании легко обновить.

        Преимущества

        • Благодаря специальной форме исключено выскальзывания инструмента во время работы
        • Полотно убирается в пластиковый корпус для безопасного хранения
        • Прочный металлический корпус