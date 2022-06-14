Нож с 9,5-мм лезвием Stanley 010095 INTERLOCK

Преимущества

Благодаря специальной форме исключено выскальзывания инструмента во время работы

Полотно убирается в пластиковый корпус для безопасного хранения

Прочный металлический корпус

Нож INTERLOCK 9 мм Stanley 0-10-095 является простым и удобным в применении инструментом, который используется для разрезания обоев или картона. Корпус изготовлен из металла и отличается повышенной прочностью. Специальная форма инструмента исключает его выскальзывание в процессе работы. Блокировка лезвия осуществляется посредством винта, расположенного в задней части корпуса. Лезвие из стали выполнено сегментами, которые при изнашивании легко обновить.