Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9

Преимущества

Лезвие с отламывающимися сегментами - быстрое обновление при затуплении или износе

Движок лезвия, обеспечивающий его надежную фиксацию в нескольких положениях, для комфортного и безопасного использования

Прочная конструкция

Длительный срок службы

Нож Stanley 0-10-150 оснащен эргономичным корпусом, для удобной работы. Данный инструмент служит для срезания монтажной пены, резки картона, пленки и обоев. Движок лезвия обеспечивает его надежную фиксацию в нескольких положениях, для комфортного и безопасного использования.