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Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
5.0
3
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
    Арт. Х130592
    5.0
    3
    Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
    Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
    Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
      Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
      Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
      Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9

      Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130592
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож Stanley 0-10-150 оснащен эргономичным корпусом, для удобной работы. Данный инструмент служит для срезания монтажной пены, резки картона, пленки и обоев. Движок лезвия обеспечивает его надежную фиксацию в нескольких положениях, для комфортного и безопасного использования.

        Преимущества

        • Лезвие с отламывающимися сегментами - быстрое обновление при затуплении или износе
        • Движок лезвия, обеспечивающий его надежную фиксацию в нескольких положениях, для комфортного и безопасного использования
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок службы