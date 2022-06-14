Нож с 9-мм лезвием Stanley 010150 SM 9
Арт. Х130592
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Нож Stanley 0-10-150 оснащен эргономичным корпусом, для удобной работы. Данный инструмент служит для срезания монтажной пены, резки картона, пленки и обоев. Движок лезвия обеспечивает его надежную фиксацию в нескольких положениях, для комфортного и безопасного использования.
Преимущества
- Лезвие с отламывающимися сегментами - быстрое обновление при затуплении или износе
- Движок лезвия, обеспечивающий его надежную фиксацию в нескольких положениях, для комфортного и безопасного использования
- Прочная конструкция
- Длительный срок службы