Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
Арт. Х130591
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|США
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож Stanley 99E RETRACTABLE 2-10-099 имеет выдвижное лезвие, которое можно зафиксировать на любой необходимой длине с помощью движка округлой формы. Металлический корпус повышает рабочий ресурс изделия, он надежно скреплен с помощью винтов. Для более удобного использования в корпусе предусмотрен отсек для хранения запасных лезвий.
Преимущества
- Выдвижное лезвие
- Движок округлой формы
- В ручке предусмотрен отсек для хранения лезвий
- Металлический держатель позволяет устанавливать лезвие в одно из пяти возможных положений
- В комплекте 3 лезвия
- Долговечность
- Устойчивость к износу