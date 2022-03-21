Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм

Преимущества

Выдвижное лезвие

Движок округлой формы

В ручке предусмотрен отсек для хранения лезвий

Металлический держатель позволяет устанавливать лезвие в одно из пяти возможных положений

В комплекте 3 лезвия

Долговечность

Устойчивость к износу

Нож Stanley 99E RETRACTABLE 2-10-099 имеет выдвижное лезвие, которое можно зафиксировать на любой необходимой длине с помощью движка округлой формы. Металлический корпус повышает рабочий ресурс изделия, он надежно скреплен с помощью винтов. Для более удобного использования в корпусе предусмотрен отсек для хранения запасных лезвий.