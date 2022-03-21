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Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
5.0
2
580 ₽
Канцелярские ножи
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
    Арт. Х130591
    5.0
    2
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
    Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм

      Нож с выдвижным лезвием Stanley 210099 99E, 155 мм

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130591
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		США
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож Stanley 99E RETRACTABLE 2-10-099 имеет выдвижное лезвие, которое можно зафиксировать на любой необходимой длине с помощью движка округлой формы. Металлический корпус повышает рабочий ресурс изделия, он надежно скреплен с помощью винтов. Для более удобного использования в корпусе предусмотрен отсек для хранения запасных лезвий.

        Преимущества

        • Выдвижное лезвие
        • Движок округлой формы
        • В ручке предусмотрен отсек для хранения лезвий
        • Металлический держатель позволяет устанавливать лезвие в одно из пяти возможных положений
        • В комплекте 3 лезвия
        • Долговечность
        • Устойчивость к износу