Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм

Преимущества

Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS с содержанием вольфрама (W) 18% для длительной работы в условиях интенсивной нагрузки.

Премиальный вариант для обработки мягких и твёрдых пород дерева

Совмещает пластичность и износостойкость

Долгий срок службы

Строгальный нож JET DS332.19.3 толщиной 3 мм является сменным элементом для рейсмусового станка JET JPM-13. Применяется для строгания мягких и твердых пород древесины.