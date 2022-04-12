Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм
Арт. Х124036406
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|нож
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Габариты, мм
|332x19x3
- Строгальный нож JET DS332.19.3 толщиной 3 мм является сменным элементом для рейсмусового станка JET JPM-13. Применяется для строгания мягких и твердых пород древесины.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS с содержанием вольфрама (W) 18% для длительной работы в условиях интенсивной нагрузки.
- Премиальный вариант для обработки мягких и твёрдых пород дерева
- Совмещает пластичность и износостойкость
- Долгий срок службы