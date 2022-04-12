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Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм
5.0
2
2 500 ₽
Ножи для строгальных станков
    Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм
    Арт. Х124036406
    5.0
    2
    Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм
    Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм
      Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм
      Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм

      Строгальный нож Jet DS для JPM-13 DS332.19.3, 332x19x3 мм

      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х124036406
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		нож
      Габариты, мм
      		332x19x3
      Все характеристики
      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строгальный нож JET DS332.19.3 толщиной 3 мм является сменным элементом для рейсмусового станка JET JPM-13. Применяется для строгания мягких и твердых пород древесины. 

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали HSS с содержанием вольфрама (W) 18% для длительной работы в условиях интенсивной нагрузки.
        • Премиальный вариант для обработки мягких и твёрдых пород дерева
        • Совмещает пластичность и износостойкость
        • Долгий срок службы