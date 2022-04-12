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Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
4.5
2
3 000 ₽
Прочие насадки для деревообрабатывающих станков
    Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
    Арт. Х12403694
    4.5
    2
    Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
    Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
    Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
    Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
    Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
      Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
      Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
      Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
      Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
      Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.

      Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.

      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403694
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Количество предметов, шт
      		2
      Тип
      		строгальный нож
      Все характеристики

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      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строгальный нож Jet для JWP-12 это одна из самых важных запасных частей рейсмусового станка. Нож для станка незаменим: без него строгание заготовок было бы просто невозможным. Ножи для Jet jwp 12 отличаются стойкостью, остротой и надежностью. И это понятно, ведь они сделаны из стали с добавлением хрома, упрочняющего сплав и облегчающий дальнейшую заточку изделия. Нож прекрасно справится со строганием как мягкого, так и твердого дерева, не затрачивая много времени на установку в станок.

        Преимущества ножей для рейсмуса Jet JWP-12

        • Долговечные
        • Легко затачиваются
        • Твердосплавные
        • Просты в монтаже

        Комплектация

        • Ножи строгальные (2 шт.)
        • Упаковка