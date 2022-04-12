Строгальный нож Jet 10000841 для JWP-12, 319х18.2х3.2 мм, 2 шт.
Арт. Х12403694
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Количество предметов, шт
|2
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Тип
|строгальный нож
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- Строгальный нож Jet для JWP-12 это одна из самых важных запасных частей рейсмусового станка. Нож для станка незаменим: без него строгание заготовок было бы просто невозможным. Ножи для Jet jwp 12 отличаются стойкостью, остротой и надежностью. И это понятно, ведь они сделаны из стали с добавлением хрома, упрочняющего сплав и облегчающий дальнейшую заточку изделия. Нож прекрасно справится со строганием как мягкого, так и твердого дерева, не затрачивая много времени на установку в станок.
Преимущества ножей для рейсмуса Jet JWP-12
- Долговечные
- Легко затачиваются
- Твердосплавные
- Просты в монтаже
Комплектация
- Ножи строгальные (2 шт.)
- Упаковка