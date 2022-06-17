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Нож строительный Центроинструмент FINLAND 1866 с сегментированным лезвием, 18 мм
5.0
1
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Нож строительный Центроинструмент FINLAND 1866 с сегментированным лезвием, 18 мм
    Арт. О00000011052
    5.0
    1
    Нож строительный Центроинструмент FINLAND 1866 с сегментированным лезвием, 18 мм

      Нож строительный Центроинструмент FINLAND 1866 с сегментированным лезвием, 18 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011052
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож строительный FINLAND 1866 с сегментированным лезвием ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ - широко используется в бытовых условиях.

        Преимущества

        • Корпус из высококачественного ABS-пластика
        • Лезвие  - воронёная высокоуглеродистая сталь SK2H
        • Повышенная стойкость к коррозии
        • Направляющая лезвия - нержавеющая сталь
        • Толщина направляющей - 0,8 мм. На 60% толще обычного
        • Автоматически  фиксатор перемещения лезвия