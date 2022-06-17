Нож строительный Центроинструмент FINLAND 1866 с сегментированным лезвием, 18 мм
Арт. О00000011052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож строительный FINLAND 1866 с сегментированным лезвием ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ - широко используется в бытовых условиях.
Преимущества
- Корпус из высококачественного ABS-пластика
- Лезвие - воронёная высокоуглеродистая сталь SK2H
- Повышенная стойкость к коррозии
- Направляющая лезвия - нержавеющая сталь
- Толщина направляющей - 0,8 мм. На 60% толще обычного
- Автоматически фиксатор перемещения лезвия