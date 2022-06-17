Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус
Арт. О00000012315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож технический КОБАЛЬТ, 3 трапециевидных лезвия 19 мм обеспечивает легкую резку тонких, неплотных материалов, таких как: линолеум, обои, упаковочная лента, резина, картон, пластик и прочее. Изделие имеет прочную металлическую конструкцию и прорезиненную накладку, которая препятствует проскальзываю инструмента в ладони пользователя.
Преимущества
- Автоматически убираемое лезвие, при отпускании пальцем ползунка
- Хорошо подходит для резки обоев, линолеума, картона, бумаги, резины, пробки, пластика и других мягких листовых материалов
- Конструкция корпуса наиболее удобна и компактна для хранения и ношения ножа в карманах, исключающая вероятность порезов одежды и пальцев рук
- В корпусе предусмотрено отверстие для крепления шнура
- Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали У8 с закалкой до твердости 59 HRC