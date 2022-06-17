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Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус
5.0
2
550 ₽
Канцелярские ножи
    Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус
    Арт. О00000012315
    5.0
    2
    Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус
    Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус
      Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус
      Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус

      Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож технический КОБАЛЬТ, 3 трапециевидных лезвия 19 мм обеспечивает легкую резку тонких, неплотных материалов, таких как: линолеум, обои, упаковочная лента, резина, картон, пластик и прочее. Изделие имеет прочную металлическую конструкцию и прорезиненную накладку, которая препятствует проскальзываю инструмента в ладони пользователя.

        Преимущества

        • Автоматически убираемое лезвие, при отпускании пальцем ползунка
        • Хорошо подходит для резки обоев, линолеума, картона, бумаги, резины, пробки, пластика и других мягких листовых материалов
        • Конструкция корпуса наиболее удобна и компактна для хранения и ношения ножа в карманах, исключающая вероятность порезов одежды и пальцев рук
        • В корпусе предусмотрено отверстие для крепления шнура
        • Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали У8 с закалкой до твердости 59 HRC