Нож технический Кобальт 242-106 трапециевидные лезвия 19 мм, металлический корпус

Преимущества

Нож технический КОБАЛЬТ, 3 трапециевидных лезвия 19 мм обеспечивает легкую резку тонких, неплотных материалов, таких как: линолеум, обои, упаковочная лента, резина, картон, пластик и прочее. Изделие имеет прочную металлическую конструкцию и прорезиненную накладку, которая препятствует проскальзываю инструмента в ладони пользователя.