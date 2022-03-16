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Нож для триммера WorkMaster 04301-04020002
5.0
2
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Нож для триммера WorkMaster 04301-04020002
Ножи и диски для триммеров
Нож для триммера WorkMaster 04301-04020002
Арт. X38768601
5.0
2
Нож для триммера WorkMaster 04301-04020002
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Нет в наличии
Арт. X38768601
5.0
2
Характеристики
Производитель
Назначение
трава
Все характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Нож для триммера идеально подходит для быстрого скашивания молодой и мягкой травы.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы