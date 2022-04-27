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Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х
5.0
1
3 150 ₽
Наборы клуппов
    Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х
    Арт. X65636
    5.0
    1
    Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х
    Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х
      Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х
      Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х

      Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х

      3 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X65636
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      3 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож Rothenberger 70835X является сменным элементом для резьбонарезной головки Rothenberger BSPT R 1". Применяется для нарезания резьбы. Параметры резьбы — R 1"; правая R. Надежный, прочный, качественный нож Rothenberger с оптимальной геометрией лезвий. Рекомендуется использовать резьбонарезное масло Rothenberger

        Преимущества

        • Сверхлегкий надрез трубы и нарезание чистой резьбы
        • Изготовлен из высококачественной стали
        • Оснастка имеет маркировку на индивидуальное посадочное место