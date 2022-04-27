Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х

Нож Rothenberger 70835X является сменным элементом для резьбонарезной головки Rothenberger BSPT R 1". Применяется для нарезания резьбы. Параметры резьбы — R 1"; правая R. Надежный, прочный, качественный нож Rothenberger с оптимальной геометрией лезвий. Рекомендуется использовать резьбонарезное масло Rothenberger

Преимущества