Ножи для резьбонарезной головки Rothenberger SPT R 1" 7.0835Х
Арт. X65636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Направление резьбы
|правое
- Нож Rothenberger 70835X является сменным элементом для резьбонарезной головки Rothenberger BSPT R 1". Применяется для нарезания резьбы. Параметры резьбы — R 1"; правая R. Надежный, прочный, качественный нож Rothenberger с оптимальной геометрией лезвий. Рекомендуется использовать резьбонарезное масло Rothenberger
Преимущества
- Сверхлегкий надрез трубы и нарезание чистой резьбы
- Изготовлен из высококачественной стали
- Оснастка имеет маркировку на индивидуальное посадочное место