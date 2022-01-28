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Ножи HSS (110х29х3 мм; 2 шт.) для рубанков Атака 1154650
5.0
2
Найти аналог
Ножи для электрических рубанков
    Ножи HSS (110х29х3 мм; 2 шт.) для рубанков Атака 1154650
    Арт. Х130925
    5.0
    2
    Ножи HSS (110х29х3 мм; 2 шт.) для рубанков Атака 1154650

      Ножи HSS (110х29х3 мм; 2 шт.) для рубанков Атака 1154650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130925
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Вес, кг
      		0.13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножи HSS АТАКА 1154650 подходят для большинства электрорубанков. Выполнены из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает высокую прочность. Необходимы для выравнивания поверхностей из мягких пород дерева. Обладают правильной геометрией, отличной посадкой в инструменте и оптимальной чистотой реза. Ножи обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия. 