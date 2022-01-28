Ножи HSS (110х29х3 мм; 2 шт.) для рубанков Атака 1154650

Ножи HSS АТАКА 1154650 подходят для большинства электрорубанков. Выполнены из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает высокую прочность. Необходимы для выравнивания поверхностей из мягких пород дерева. Обладают правильной геометрией, отличной посадкой в инструменте и оптимальной чистотой реза. Ножи обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия.