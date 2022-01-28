Ножи HSS (110х29х3 мм; 2 шт.) для рубанков Атака 1154650
Арт. Х130925
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
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Вес, кг
|0.13
- Ножи HSS АТАКА 1154650 подходят для большинства электрорубанков. Выполнены из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает высокую прочность. Необходимы для выравнивания поверхностей из мягких пород дерева. Обладают правильной геометрией, отличной посадкой в инструменте и оптимальной чистотой реза. Ножи обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия.