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Ножи для рубанка Атака TCT (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692580
5.0
2
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Ножи для электрических рубанков
    Ножи для рубанка Атака TCT (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692580
    Арт. Х130923
    5.0
    2
    Ножи для рубанка Атака TCT (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692580

      Ножи для рубанка Атака TCT (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692580

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130923
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножи для рубанков Атака 1692580 подходят для большинства моделей рубанков в быту и на производственных предприятиях. Ножи Атака обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия. Данный нож является двусторонним. Он изготовлен из твердого сплава ТСТ, обеспечивающего достижение идеально ровной поверхности даже в твердых породах дерева. Обладает повышенным ресурсом работы. Данный расходный материал является одноразовым - при затуплении утилизируется.