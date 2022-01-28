Ножи для рубанка Атака TCT (75x5.5x1.1 мм, 2 шт.) 1692580
Арт. Х130923
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
- Ножи для рубанков Атака 1692580 подходят для большинства моделей рубанков в быту и на производственных предприятиях. Ножи Атака обеспечивают идеально ровную поверхность обрабатываемого дерева и допускают многократную заточку лезвия. Данный нож является двусторонним. Он изготовлен из твердого сплава ТСТ, обеспечивающего достижение идеально ровной поверхности даже в твердых породах дерева. Обладает повышенным ресурсом работы. Данный расходный материал является одноразовым - при затуплении утилизируется.