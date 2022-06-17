Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
Арт. Ю00000024324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
- Ножи Практика 773-781 серия Мастер из быстрорежущей стали HSS - подходят к большинству рубанков известных фирм-производителей: BOSCH, MAKITA, DeWALT, HITACHI, B&D, METABO, SKIL, AEG и др.
Преимущества
- Шлифованные режущие кромки для идеально чистого строгания мягкой и твердой древесины
- Легко заменяется при изнашивании на новый