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Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
5.0
2
599 ₽
Ножи для электрических рубанков
    Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
    Арт. Ю00000024324
    5.0
    2
    Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
    Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
      Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
      Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь

      Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь

      599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000024324
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножи Практика 773-781 серия Мастер из быстрорежущей стали HSS - подходят к большинству рубанков известных фирм-производителей: BOSCH, MAKITA, DeWALT, HITACHI, B&D, METABO, SKIL, AEG и др.

        Преимущества

        • Шлифованные режущие кромки для идеально чистого строгания мягкой и твердой древесины
        • Легко заменяется при изнашивании на новый