Ножницы аккумуляторные CHAMPION HTB360

Кусторез аккумуляторный Champion HTB360 - незаменимый помощник на приусадебном участке, который быстро и эффективно справится с выполнением самых различных задач. С его помощью можно будет проводить стрижку растений, придать аккуратного вида декоративным насаждением и обрезать сухие ветки. Роль источника энергии здесь выполняет аккумуляторная батарея Li-Ion, которая способна обеспечить выполнение динамичных работ в течение 80 минут. Управление устройством осуществляется посредством эргономичной рукояти, положение которой можно выбрать в соответствии со своими потребностями.Кусторез Champion HTB360 оснащен мощным и надежным режущим механизмом, который выполнен в виде двухсторонних ножей. Их длина составляет 55 см, при этом, они способны подстраиваться под условия обрабатываемого участка и выполнять срез растений под разными углами. Такая длина лезвия будет оптимальной, если требуется обрабатывать верхушки декоративных растений или обрезать ветки, диаметр которых превышает 20 мм. Для производства лезвий используется прочная сталь, а сами они создаются в соответствии с технологией лазерной заточки. Для того, чтобы исключить риск случайного запуска, предусмотрен защитный считок.Эргономичная рукоять имеет мягкую накладку, способную существенно понизить влияние вибраций на руки оператора во время выполнения даже динамичных работ.В стандартной комплектации модель оснащена зарядным устройством и аккумулятором. Достаточно просто поставить аккумулятор на соответствующее место и можно сразу же приступать к выполнению задач на приусадебном участке.Модель представлена в компактных размерах, что делает ее удобной для транспортировки и хранения. Она оснащена системой быстрого старта, позволяющей ее запустить в оперативном режиме, даже после длительного перерыва. Для того, чтобы исключить риск случайного включения устройства, предназначена система блокировки, совмещенная с передней рукоятью. При создании изделий производитель стремится учитывать инновационные технологии, что и делает его продукцию такой популярной по всему миру.