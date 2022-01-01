Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
Арт. Х1271417
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408 - компактный и удобный в обращении инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе. Предусмотрен мощный двигатель на 500 Вт и удобный ползунковый выключатель. Инструмент оснащен надежным корпусом редуктора для увеличения срока службы инструмента.
Преимущества
- Удобный ползунковый выключатель
- Высокая скорость резания
- Выполнение фигурного реза
- Оптимальный вид линии реза
- Мощный двигатель на 500 Вт
- Возможность фиксации кнопки включения в положении "ВКЛ" нажатием на ее переднюю часть
- Предохранительный выключатель