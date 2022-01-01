Преимущества

Удобный ползунковый выключатель

Высокая скорость резания

Выполнение фигурного реза

Оптимальный вид линии реза

Мощный двигатель на 500 Вт

Возможность фиксации кнопки включения в положении "ВКЛ" нажатием на ее переднюю часть

Предохранительный выключатель

Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408 - компактный и удобный в обращении инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе. Предусмотрен мощный двигатель на 500 Вт и удобный ползунковый выключатель. Инструмент оснащен надежным корпусом редуктора для увеличения срока службы инструмента.