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Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
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Ножницы вырезные (листовые)
    Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
    Арт. Х1271417
    Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
    Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
    Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
    Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
      Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
      Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
      Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408
      Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408

      Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271417

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ножницы листовые Bosch GSC 160 0.601.500.408 - компактный и удобный в обращении инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе. Предусмотрен мощный двигатель на 500 Вт и удобный ползунковый выключатель. Инструмент оснащен надежным корпусом редуктора для увеличения срока службы инструмента.

        Преимущества

        • Удобный ползунковый выключатель
        • Высокая скорость резания
        • Выполнение фигурного реза
        • Оптимальный вид линии реза
        • Мощный двигатель на 500 Вт
        • Возможность фиксации кнопки включения в положении "ВКЛ" нажатием на ее переднюю часть
        • Предохранительный выключатель