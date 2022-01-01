Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
Арт. Х1271415
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003 - предназначены для резки металла. Специальная форма корпуса редуктора не затрудняет обзор обрабатываемой поверхности. Отсутствие деформаций при резке материала, благодаря конструкции из двух ножей. Безинструментальная замена ножей.
Преимущества
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы без усталости
- Удобная форма корпуса редуктора не затрудняет обзор обрабатываемой поверхности
- Узкий корпус ножниц - для лучшего удержания инструмента одной рукой
- Отсутствие деформаций при резке материала, благодаря конструкции из двух ножей