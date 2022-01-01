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Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
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Ножницы шлицевые
    Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
    Арт. Х1271415
    Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
    Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
    Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
    Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
      Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
      Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
      Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003
      Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003

      Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1271415

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003 - предназначены для резки металла. Специальная форма корпуса редуктора не затрудняет обзор обрабатываемой поверхности. Отсутствие деформаций при резке материала, благодаря конструкции из двух ножей. Безинструментальная замена ножей.

        Преимущества

        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы без усталости
        • Удобная форма корпуса редуктора не затрудняет обзор обрабатываемой поверхности
        • Узкий корпус ножниц - для лучшего удержания инструмента одной рукой
        • Отсутствие деформаций при резке материала, благодаря конструкции из двух ножей