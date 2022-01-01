Преимущества

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы без усталости



Удобная форма корпуса редуктора не затрудняет обзор обрабатываемой поверхности



Узкий корпус ножниц - для лучшего удержания инструмента одной рукой



Отсутствие деформаций при резке материала, благодаря конструкции из двух ножей



Шлицевые ножницы Bosch GSZ 160 Professional 0.601.521.003 - предназначены для резки металла. Специальная форма корпуса редуктора не затрудняет обзор обрабатываемой поверхности. Отсутствие деформаций при резке материала, благодаря конструкции из двух ножей. Безинструментальная замена ножей.