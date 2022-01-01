Ножницы GARDENA 08897-20.000.00 для газонов аккумуляторные
Арт. X1903967182
Характеристики
|
Производитель
|
Емкость аккумулятора, Ач
|1.45
|
Напряжение аккумулятора, В
|7.2
|
Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
|
Поворотная рукоятка
|Нет
Gardena ComfortCut – 08897– компактные садовые ножницы набором из 2 ножей и питанием от аккумуляторной батареи. Универсальный инструмент в комплекте с двумя различными ножами, идеально подходят для стрижки кромок газонов, придания формы и обрезки самшита, а также кустарников.