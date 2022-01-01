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Ножницы GARDENA 08897-20.000.00 для газонов аккумуляторные
Найти аналог
Аккумуляторные садовые ножницы
    Ножницы GARDENA 08897-20.000.00 для газонов аккумуляторные
    Арт. X1903967182
    Ножницы GARDENA 08897-20.000.00 для газонов аккумуляторные

      Ножницы GARDENA 08897-20.000.00 для газонов аккумуляторные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903967182

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Емкость аккумулятора, Ач
      		1.45
      Напряжение аккумулятора, В
      		7.2
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Поворотная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Gardena ComfortCut – 08897– компактные садовые ножницы набором из 2 ножей и питанием от аккумуляторной батареи. Универсальный инструмент в комплекте с двумя различными ножами, идеально подходят для стрижки кромок газонов, придания формы и обрезки самшита, а также кустарников.