Ножницы GARDENA 08897-20.000.00 для газонов аккумуляторные

Gardena ComfortCut – 08897– компактные садовые ножницы набором из 2 ножей и питанием от аккумуляторной батареи. Универсальный инструмент в комплекте с двумя различными ножами, идеально подходят для стрижки кромок газонов, придания формы и обрезки самшита, а также кустарников.