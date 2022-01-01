Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
Арт. О00000038798
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.576
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Тип питания
|аккумуляторный
- Аккумуляторные ножницы-кусторез DENZEL G411 3.6 В Li-Ion 1.5 Ач 96817 - универсальный инструмент для ухода за газоном и кустарниками. Небольшой вес и регулируемая ручка обеспечивают комфортную работу. Ножницы работают от встроенного аккумулятора, что позволяет не зависеть от розетки и обеспечивает мобильность.
Преимущества
- Система «2 в 1»
- Небольшие габариты и малый вес
- Регулируемая ручка DENZEL G411 96817
- Встроенный аккумулятор