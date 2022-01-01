Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411

Преимущества

Система «2 в 1»

Небольшие габариты и малый вес

Регулируемая ручка DENZEL G411 96817

Встроенный аккумулятор

Аккумуляторные ножницы-кусторез DENZEL G411 3.6 В Li-Ion 1.5 Ач 96817 - универсальный инструмент для ухода за газоном и кустарниками. Небольшой вес и регулируемая ручка обеспечивают комфортную работу. Ножницы работают от встроенного аккумулятора, что позволяет не зависеть от розетки и обеспечивает мобильность.