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Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
Найти аналог
Аккумуляторные садовые ножницы
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Арт. О00000038798
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
    Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411
      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411

      Ножницы-кусторез аккумуляторные Denzel G411

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000038798

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.576
      Тип питания
      		аккумуляторный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторные ножницы-кусторез DENZEL G411 3.6 В Li-Ion 1.5 Ач 96817 - универсальный инструмент для ухода за газоном и кустарниками. Небольшой вес и регулируемая ручка обеспечивают комфортную работу. Ножницы работают от встроенного аккумулятора, что позволяет не зависеть от розетки и обеспечивает мобильность.

        Преимущества

        • Система «2 в 1»
        • Небольшие габариты и малый вес
        • Регулируемая ручка DENZEL G411 96817
        • Встроенный аккумулятор