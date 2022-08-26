Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Изготовлены из полированной хром-ванадиевой стали, кованные губки из легированной хром-молибденовой (Cr-M) стали. Насечки на верхнем и нижнем лезвиях позволяют избежать соскальзывания при вырезке выемок и подрезке по твёрдому металлу. Предназначены для прямого, правого и левого реза и раскройки листового металла. Режет сталь холодного проката до 1,2 мм и нержавеющую сталь до 0,7 мм. Сертифицированы по ГОСТ.