Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки
Арт. X968135
Характеристики
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Производитель
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Тип
|прямой
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Длина, мм
|240
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Материал рукоятки
|пластик
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Изготовлены из полированной хром-ванадиевой стали, кованные губки из легированной хром-молибденовой (Cr-M) стали. Насечки на верхнем и нижнем лезвиях позволяют избежать соскальзывания при вырезке выемок и подрезке по твёрдому металлу. Предназначены для прямого, правого и левого реза и раскройки листового металла. Режет сталь холодного проката до 1,2 мм и нержавеющую сталь до 0,7 мм. Сертифицированы по ГОСТ.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы