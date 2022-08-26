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Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки
5.0
1
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Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки
    Арт. X968135
    5.0
    1
    Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки
    Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки
      Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки
      Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки

      Ножницы по металлу BRIGADIЕR 21219 Ножницы по металлу для раскройки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968135
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Тип
      		прямой
      Длина, мм
      		240
      Материал рукоятки
      		пластик
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Изготовлены из полированной хром-ванадиевой стали, кованные губки из легированной хром-молибденовой (Cr-M) стали. Насечки на верхнем и нижнем лезвиях позволяют избежать соскальзывания при вырезке выемок и подрезке по твёрдому металлу. Предназначены для прямого, правого и левого реза и раскройки листового металла. Режет сталь холодного проката до 1,2 мм и нержавеющую сталь до 0,7 мм. Сертифицированы по ГОСТ.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы