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Ножницы по металлу Brigadier 21227 Ножницы по металлу Aviation Lite прямой рез
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Brigadier 21227 Ножницы по металлу Aviation Lite прямой рез
    Арт. X968275330
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Brigadier 21227 Ножницы по металлу Aviation Lite прямой рез

      Ножницы по металлу Brigadier 21227 Ножницы по металлу Aviation Lite прямой рез

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275330
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прямой
      Толщина металла, мм
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу, прямой Brigadier Aviation Extrema 21237 выполнены из прочной легированной стали, имеют высокую устойчивость к длительным нагрузкам, а также к коррозии. Рукоятки оснащены ограничителями для пальцев, что позволяет работать эффективно и безопасно. Толщина металла: черная листовая сталь 1,2 мм, нержавеющая листовая сталь 0,7 мм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы