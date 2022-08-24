Ножницы по металлу Brigadier 21227 Ножницы по металлу Aviation Lite прямой рез

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Ножницы по металлу, прямой Brigadier Aviation Extrema 21237 выполнены из прочной легированной стали, имеют высокую устойчивость к длительным нагрузкам, а также к коррозии. Рукоятки оснащены ограничителями для пальцев, что позволяет работать эффективно и безопасно. Толщина металла: черная листовая сталь 1,2 мм, нержавеющая листовая сталь 0,7 мм.