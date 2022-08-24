Ножницы по металлу Brigadier 21227 Ножницы по металлу Aviation Lite прямой рез
Арт. X968275330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|прямой
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Толщина металла, мм
|1.2
- Ножницы по металлу, прямой Brigadier Aviation Extrema 21237 выполнены из прочной легированной стали, имеют высокую устойчивость к длительным нагрузкам, а также к коррозии. Рукоятки оснащены ограничителями для пальцев, что позволяет работать эффективно и безопасно. Толщина металла: черная листовая сталь 1,2 мм, нержавеющая листовая сталь 0,7 мм.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы