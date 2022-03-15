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Ножницы по металлу прямого реза Brigadier 21247
5.0
2
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу прямого реза Brigadier 21247
    Арт. X968275363
    5.0
    2
    Ножницы по металлу прямого реза Brigadier 21247

      Ножницы по металлу прямого реза Brigadier 21247

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275363
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу (прямой рез) Brigadier 21247 используются для работы с металлическими листами, проволокой, проводами. Удобные рукоятки покрыты двухкомпонентными чехлами, что позволяет работать с комфортом. Изделие предназначено для продолжительной тяжелой работы. Толщина металла: черная листовая сталь 1,2 мм, нержавеющая листовая сталь 0,7 мм.