Ножницы по металлу прямого реза Brigadier 21247

Ножницы по металлу (прямой рез) Brigadier 21247 используются для работы с металлическими листами, проволокой, проводами. Удобные рукоятки покрыты двухкомпонентными чехлами, что позволяет работать с комфортом. Изделие предназначено для продолжительной тяжелой работы. Толщина металла: черная листовая сталь 1,2 мм, нержавеющая листовая сталь 0,7 мм.