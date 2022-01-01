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Ножницы по металлу Makita JN 3200
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Ножницы высечные (вырубные)
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
    Арт. Х1305103
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
    Ножницы по металлу Makita JN 3200
      Ножницы по металлу Makita JN 3200
      Ножницы по металлу Makita JN 3200
      Ножницы по металлу Makita JN 3200
      Ножницы по металлу Makita JN 3200
      Ножницы по металлу Makita JN 3200
      Ножницы по металлу Makita JN 3200
      Ножницы по металлу Makita JN 3200

      Ножницы по металлу Makita JN 3200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1305103

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу Makita JN 3200 - предназначены для резки пластика и листового металла. Благодаря возможности резки твердых материалов, область применения такого специального инструмента не ограничивается промышленным производством. Электроножницы MAKITA JN3200 можно использовать в строительстве, а также при ремонтных автомобильных или сантехнических работах. Ножницы без труда и дополнительных усилий разрезают материал без деформаций по краю среза, даже если это гофрированный профиль.

        Преимущества

        • Кейс в комплекте решит все вопросы хранения и транспортировки
        • Легко работать одной рукой
        • Двойная защитная изоляция