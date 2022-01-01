Преимущества

Кейс в комплекте решит все вопросы хранения и транспортировки

Легко работать одной рукой

Двойная защитная изоляция

Ножницы по металлу Makita JN 3200 - предназначены для резки пластика и листового металла. Благодаря возможности резки твердых материалов, область применения такого специального инструмента не ограничивается промышленным производством. Электроножницы MAKITA JN3200 можно использовать в строительстве, а также при ремонтных автомобильных или сантехнических работах. Ножницы без труда и дополнительных усилий разрезают материал без деформаций по краю среза, даже если это гофрированный профиль.