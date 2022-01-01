Ножницы по металлу Makita JN 3200
Арт. Х1305103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Ножницы по металлу Makita JN 3200 - предназначены для резки пластика и листового металла. Благодаря возможности резки твердых материалов, область применения такого специального инструмента не ограничивается промышленным производством. Электроножницы MAKITA JN3200 можно использовать в строительстве, а также при ремонтных автомобильных или сантехнических работах. Ножницы без труда и дополнительных усилий разрезают материал без деформаций по краю среза, даже если это гофрированный профиль.
Преимущества
- Кейс в комплекте решит все вопросы хранения и транспортировки
- Легко работать одной рукой
- Двойная защитная изоляция