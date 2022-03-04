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Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
5.0
2
Найти аналог
Ножницы шлицевые
    Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
    Арт. Х1271412
    5.0
    2
    Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
    Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
    Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
    Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
    Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
      Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
      Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
      Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
      Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
      Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601

      Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271412
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрические листовые ножницы Makita JS1601 - это мощный сетевой инструмент для резки листового металла с минимальным радиусом реза - 250 мм. Тонкий пластиковый корпус с металлической защитой редуктора обеспечивает надежную защиту инструменту и оптимальное управление. Мощный двигатель с частотой оборотов - 4500 об/мин гарантирует чистый и быстрый рез.

        Преимущества:

        • Прочный пластиковый корпус с металлическим покрытием обеспечивает надежную защиту от механических и термических повреждений;
        • Тонкий корпус для оптимального управления и работы в труднодоступных местах;
        • Максимальная толщина материала: при резке алюминия до 400 Н/мм² - 1.6 мм, при резке мягкой стали до 600 Н/мм² - 1.2 мм, при резке твердой стали до 800 Н/мм² - 0.8 мм,при резке алюминия до 200 Н/мм² - 2.5 мм;
        • Отработанная стружка аккуратно скручивается, не царапая поверхности корпуса;
        • Небольшой вес - 1.4 кг.