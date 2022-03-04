Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601
Арт. Х1271412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Электрические листовые ножницы Makita JS1601 - это мощный сетевой инструмент для резки листового металла с минимальным радиусом реза - 250 мм. Тонкий пластиковый корпус с металлической защитой редуктора обеспечивает надежную защиту инструменту и оптимальное управление. Мощный двигатель с частотой оборотов - 4500 об/мин гарантирует чистый и быстрый рез.
Преимущества:
- Прочный пластиковый корпус с металлическим покрытием обеспечивает надежную защиту от механических и термических повреждений;
- Тонкий корпус для оптимального управления и работы в труднодоступных местах;
- Максимальная толщина материала: при резке алюминия до 400 Н/мм² - 1.6 мм, при резке мягкой стали до 600 Н/мм² - 1.2 мм, при резке твердой стали до 800 Н/мм² - 0.8 мм,при резке алюминия до 200 Н/мм² - 2.5 мм;
- Отработанная стружка аккуратно скручивается, не царапая поверхности корпуса;
- Небольшой вес - 1.4 кг.