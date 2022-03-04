Электрические листовые ножницы по металлу Makita JS1601

Преимущества:

Прочный пластиковый корпус с металлическим покрытием обеспечивает надежную защиту от механических и термических повреждений;

Тонкий корпус для оптимального управления и работы в труднодоступных местах;

Максимальная толщина материала: при резке алюминия до 400 Н/мм² - 1.6 мм, при резке мягкой стали до 600 Н/мм² - 1.2 мм, при резке твердой стали до 800 Н/мм² - 0.8 мм,при резке алюминия до 200 Н/мм² - 2.5 мм;

Отработанная стружка аккуратно скручивается, не царапая поверхности корпуса;

Небольшой вес - 1.4 кг.

Электрические листовые ножницы Makita JS1601 - это мощный сетевой инструмент для резки листового металла с минимальным радиусом реза - 250 мм. Тонкий пластиковый корпус с металлической защитой редуктора обеспечивает надежную защиту инструменту и оптимальное управление. Мощный двигатель с частотой оборотов - 4500 об/мин гарантирует чистый и быстрый рез.