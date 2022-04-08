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Листовые ножницы по металлу Makita JS 1602
5.0
1
31 742 ₽
36 490 ₽
Ножницы вырезные (листовые)
    Листовые ножницы по металлу Makita JS 1602
    Арт. X1048040327
    5.0
    1
    Листовые ножницы по металлу Makita JS 1602

    Листовые ножницы по металлу Makita JS 1602

    • -4 748 ₽
    31 742 ₽
    36 490 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 36 490 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 190 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. X1048040327
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Makita
    Частота, Гц
    		50
    Напряжение сети, В
    		220
    Упаковка
    		коробка
    Защитный кожух
    		Нет
    Все характеристики
    • -4 748 ₽
    31 742 ₽
    36 490 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 36 490 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 190 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Листовые ножницы по металлу Makita JS1602 предназначены для прямой и фигурной резки заготовок из металла. Мощный 380-ваттный двигатель обеспечивает наилучшую эффективность. Из отличительных особенностей можно выделить нижнее ограничение для защиты рук пользователя, блокирующий выключатель и встроенный измеритель толщины металла.

      Преимущества:

      • Нижнее ограничение для защиты рук пользователя;
      • Встроенный измеритель толщины металла;
      • Два легко заменяемых лезвия с четырьмя режущими кромками;
      • Мощный 380-ваттный двигатель;
      • Малый вес - всего 1.6 кг.