Листовые ножницы по металлу Makita JS 1602

Преимущества:

Нижнее ограничение для защиты рук пользователя;

Встроенный измеритель толщины металла;

Два легко заменяемых лезвия с четырьмя режущими кромками;

Мощный 380-ваттный двигатель;

Малый вес - всего 1.6 кг.

Листовые ножницы по металлу Makita JS1602 предназначены для прямой и фигурной резки заготовок из металла. Мощный 380-ваттный двигатель обеспечивает наилучшую эффективность. Из отличительных особенностей можно выделить нижнее ограничение для защиты рук пользователя, блокирующий выключатель и встроенный измеритель толщины металла.