Листовые ножницы по металлу Makita JS 1602
Арт. X1048040327
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Упаковка
|коробка
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Защитный кожух
|Нет
- Листовые ножницы по металлу Makita JS1602 предназначены для прямой и фигурной резки заготовок из металла. Мощный 380-ваттный двигатель обеспечивает наилучшую эффективность. Из отличительных особенностей можно выделить нижнее ограничение для защиты рук пользователя, блокирующий выключатель и встроенный измеритель толщины металла.
Преимущества:
- Нижнее ограничение для защиты рук пользователя;
- Встроенный измеритель толщины металла;
- Два легко заменяемых лезвия с четырьмя режущими кромками;
- Мощный 380-ваттный двигатель;
- Малый вес - всего 1.6 кг.