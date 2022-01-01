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Ножницы по металлу Makita JS3200
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Ножницы вырезные (листовые)
    Ножницы по металлу Makita JS3200
    Арт. Х1305226
    Ножницы по металлу Makita JS3200
    Ножницы по металлу Makita JS3200
    Ножницы по металлу Makita JS3200
    Ножницы по металлу Makita JS3200
    Ножницы по металлу Makita JS3200
    Ножницы по металлу Makita JS3200
    Ножницы по металлу Makita JS3200
      Ножницы по металлу Makita JS3200
      Ножницы по металлу Makita JS3200
      Ножницы по металлу Makita JS3200
      Ножницы по металлу Makita JS3200
      Ножницы по металлу Makita JS3200
      Ножницы по металлу Makita JS3200
      Ножницы по металлу Makita JS3200

      Ножницы по металлу Makita JS3200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1305226

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу Makita JS3200 - модель оснащена мощным двигателем (660 Вт) и предназначена для сложных работ с листовой сталью толщиной до 3.2 мм. Электрические ножницы по металлу Makita JS 3200 обеспечивают ровный срез без заусенцев, при этом спиральная стружка, благодаря специальной системе отвода, не оставляет следов на поверхности разрезаемого металла. Предусмотрена двойная защитная изоляция и сетевой шнур повышенной прочности. Пригодны для профессиональной работы любой сложности, в том числе для раскройки и резки металла, изготовления вентиляционных и отопительных систем.

        Преимущества 

        • Мощный мотор - для большой производительности
        • При резке на материале не образуются задиры и заусенцы
        • Хороший обзор обрабатываемой поверхности - для точности резки
        • Лезвия с четырьмя режущими кромками - для быстрого переворачивания затупившихся граней
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
        • Удобная работа за счет встроенного измерителя толщины материала