Ножницы по металлу Matrix 78334 (левые, 250 мм)
Арт. О00000000853
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|левый
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу 250 мм левые MATRIX 78334 предназначены для фигурной резки металлических заготовок. Губки выполнены из прочной стали, с насечками на режущих кромках, которые не дает рабочему материалу выскальзывать. Обрезиненные рукоятки специальной формы способствуют надежному удержанию инструмента без проскальзывания.
Преимущества
- Износостойкость
- Длина 250 мм
- Протекторы для пальцев
- Левый рез
- На рукоятке есть отверстие для хранения инструемнта в подвешенном состоянии