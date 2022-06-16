Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножницы по металлу Matrix 78334 (левые, 250 мм)
5.0
2
660 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Matrix 78334 (левые, 250 мм)
    Арт. О00000000853
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Matrix 78334 (левые, 250 мм)

      Ножницы по металлу Matrix 78334 (левые, 250 мм)

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000853
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		левый
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по металлу 250 мм левые MATRIX 78334 предназначены для фигурной резки металлических заготовок. Губки выполнены из прочной стали, с насечками на режущих кромках, которые не дает рабочему материалу выскальзывать. Обрезиненные рукоятки специальной формы способствуют надежному удержанию инструмента без проскальзывания.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Длина 250 мм
        • Протекторы для пальцев
        • Левый рез
        • На рукоятке есть отверстие для хранения инструемнта в подвешенном состоянии