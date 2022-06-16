Ножницы по металлу Matrix 78334 (левые, 250 мм)

Преимущества

Износостойкость

Длина 250 мм

Протекторы для пальцев

Левый рез

На рукоятке есть отверстие для хранения инструемнта в подвешенном состоянии

Ножницы по металлу 250 мм левые MATRIX 78334 предназначены для фигурной резки металлических заготовок. Губки выполнены из прочной стали, с насечками на режущих кромках, которые не дает рабочему материалу выскальзывать. Обрезиненные рукоятки специальной формы способствуют надежному удержанию инструмента без проскальзывания.