Ножницы ручные рычажные Stalex HS-12

Станок способен резать круглые заготовки диаметром до 13 мм, листовая сталь толщиной до 6 мм и полосы размером до 70х6 мм.

Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.

Для резки круглого прутка на верхнем режущем ноже предусмотрено специальное отверстие.

Ножницы рычажные Stalex серии HS – прочный универсальный резчик для листовой, полосовой стали, а так же круглого прутка. Особенности и преимущества: