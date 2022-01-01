Ножницы ручные рычажные Stalex HS-12
Арт. stalex_6035
Характеристики
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Производитель
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Длина ножа, см
|30
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Толщина реза, мм
|6
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Макс. сечение полосы, мм
|70х6
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Макс. сечение прутка, мм
|13
- Ножницы рычажные Stalex серии HS – прочный универсальный резчик для листовой, полосовой стали, а так же круглого прутка. Особенности и преимущества:
- Станок способен резать круглые заготовки диаметром до 13 мм, листовая сталь толщиной до 6 мм и полосы размером до 70х6 мм.
- Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.
- Для резки круглого прутка на верхнем режущем ноже предусмотрено специальное отверстие.