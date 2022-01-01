Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
Арт. stalex_4130
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|330x160x330
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Вес, кг
|11
Ножницы рычажные Stalex серии HS – прочный универсальный резчик для листовой, полосовой стали, а так же круглого прутка. Станок способен резать круглые заготовки диаметром до 11 мм, листовая сталь толщиной до 6 мм и полосы размером до 70х6 мм. Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.
Особенности:
- Резка листа и прутка из различных материалов
- Сменные высококачественные, закаленные ножи из инструментальной стали
- Прижим фиксации заготовки
- Рукоятка входит в стандартную комплектацию
- Плавный рез без особых усилий по всей длине рабочего хода
- Для фиксации ножниц к верстаку в корпусе предусмотрены крепежные отверстия