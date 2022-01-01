Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм

Ножницы рычажные Stalex серии HS – прочный универсальный резчик для листовой, полосовой стали, а так же круглого прутка. Станок способен резать круглые заготовки диаметром до 11 мм, листовая сталь толщиной до 6 мм и полосы размером до 70х6 мм. Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.

Особенности: