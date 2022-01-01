Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
Найти аналог
Станки для резки арматуры
    Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
    Арт. stalex_4130
    Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
    Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
    Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
    Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
      Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
      Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
      Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм
      Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм

      Ножницы ручные рычажные Stalex HS-6, для арматуры диаметром до 11 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_4130

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Габариты, мм
      		330x160x330
      Вес, кг
      		11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ножницы рычажные Stalex серии HS – прочный универсальный резчик для листовой, полосовой стали, а так же круглого прутка.  Станок способен резать круглые заготовки диаметром до 11 мм, листовая сталь толщиной до 6 мм и полосы размером до 70х6 мм. Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.

        Особенности:

        • Резка листа и прутка из различных материалов
        • Сменные высококачественные, закаленные ножи из инструментальной стали
        • Прижим фиксации заготовки
        • Рукоятка входит в стандартную комплектацию
        • Плавный рез без особых усилий по всей длине рабочего хода
        • Для фиксации ножниц к верстаку в корпусе предусмотрены крепежные отверстия