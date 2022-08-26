Ножницы рычажные Jet для металла SS-6 с ручкой,160мм JE754106S
Арт. Х12403247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Длина, мм
|160
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Рычажные ножницы по металлу Jet SS-6N 754106S предназначены для резки листа и прутка из различных материалов. Легкий рез обеспечивается продуманной конструкцией с большим рычагом. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.
Преимущества
- Ножи сделаны из качественной закаленной стали
- Специальный режим для точной фиксации заготовки
- Минимум прилагаемых усилий
- Ножницы оснащены прочным корпусом
- Малые габариты