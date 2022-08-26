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Ножницы рычажные Jet для металла SS-6 с ручкой,160мм JE754106S
4.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы рычажные Jet для металла SS-6 с ручкой,160мм JE754106S
    Арт. Х12403247
    4.0
    1
    Ножницы рычажные Jet для металла SS-6 с ручкой,160мм JE754106S

      Ножницы рычажные Jet для металла SS-6 с ручкой,160мм JE754106S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403247
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Длина, мм
      		160
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажные ножницы по металлу Jet SS-6N 754106S предназначены для резки листа и прутка из различных материалов. Легкий рез обеспечивается продуманной конструкцией с большим рычагом. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.

        Преимущества

        • Ножи сделаны из качественной закаленной стали
        • Специальный режим для точной фиксации заготовки
        • Минимум прилагаемых усилий
        • Ножницы оснащены прочным корпусом
        • Малые габариты