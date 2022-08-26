Ножницы рычажные Jet для металла SS-6 с ручкой,160мм JE754106S

Преимущества

Ножи сделаны из качественной закаленной стали

Специальный режим для точной фиксации заготовки

Минимум прилагаемых усилий

Ножницы оснащены прочным корпусом

Малые габариты

Рычажные ножницы по металлу Jet SS-6N 754106S предназначены для резки листа и прутка из различных материалов. Легкий рез обеспечивается продуманной конструкцией с большим рычагом. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.