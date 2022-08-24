Ножницы рычажные Jet для металла SS-8 с ручкой 200мм 754108S

Преимущества

Ножи сделаны из качественной закаленной стали

Специальный режим для точной фиксации заготовки

Минимум прилагаемых усилий

Ножницы оснащены прочным корпусом

Малые габариты

Рычажные ножницы по металлу Jet SS-8N 754108S используются для нарезки полосы и прутка из различных материалов. Благодаря длинной рукояти и передаточному механизму от оператора требуется минимальное усилие. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.