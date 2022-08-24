Ножницы рычажные Jet для металла SS-8 с ручкой 200мм 754108S
Арт. Х12387
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Рычажные ножницы по металлу Jet SS-8N 754108S используются для нарезки полосы и прутка из различных материалов. Благодаря длинной рукояти и передаточному механизму от оператора требуется минимальное усилие. Режущие ножи выполнены из высококачественной инструментальной стали и снимаются для заточки.
Преимущества
- Ножи сделаны из качественной закаленной стали
- Специальный режим для точной фиксации заготовки
- Минимум прилагаемых усилий
- Ножницы оснащены прочным корпусом
- Малые габариты