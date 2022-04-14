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Электрический кусторез Stihl HSE 42
5.0
2
Найти аналог
Электрические кусторезы
    Электрический кусторез Stihl HSE 42
    Арт. X19039753
    5.0
    2
    Электрический кусторез Stihl HSE 42
    Электрический кусторез Stihl HSE 42
    Электрический кусторез Stihl HSE 42
      Электрический кусторез Stihl HSE 42
      Электрический кусторез Stihl HSE 42
      Электрический кусторез Stihl HSE 42

      Электрический кусторез Stihl HSE 42

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039753
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовые ножницы Stihl НSЕ 42 48180113506 легки в управлении. Помогают придать кустарникам или живым изгородям желаемую форму.
        Электродвигатель с воздушным охлаждением имеет высокую мощность 420 Вт, а ножи с острой заточкой способствуют чистому резу.
        Удобные ручки и антивибрационная система снижают утомляемость при длительной работе.
        Специальное приспособление для разгрузки сетевого кабеля позволяет свободно перемещать инструмент.

        Преимущества

        • Защита от прорезания
        • Система гашения вибрации
        • Механический тормоз ножа
        • Мощный двигатель
        • Простота управления
        • Тихая работа
        • Малый вес
        • Экологичность