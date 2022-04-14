Электрический кусторез Stihl HSE 42
Арт. X19039753
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
- Садовые ножницы Stihl НSЕ 42 48180113506 легки в управлении. Помогают придать кустарникам или живым изгородям желаемую форму.
Электродвигатель с воздушным охлаждением имеет высокую мощность 420 Вт, а ножи с острой заточкой способствуют чистому резу.
Удобные ручки и антивибрационная система снижают утомляемость при длительной работе.
Специальное приспособление для разгрузки сетевого кабеля позволяет свободно перемещать инструмент.
Преимущества
- Защита от прорезания
- Система гашения вибрации
- Механический тормоз ножа
- Мощный двигатель
- Простота управления
- Тихая работа
- Малый вес
- Экологичность