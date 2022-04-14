Электрический кусторез Stihl HSE 42

Преимущества

Защита от прорезания

Система гашения вибрации

Механический тормоз ножа

Мощный двигатель

Простота управления

Тихая работа

Малый вес

Экологичность

Садовые ножницы Stihl НSЕ 42 48180113506 легки в управлении. Помогают придать кустарникам или живым изгородям желаемую форму.Электродвигатель с воздушным охлаждением имеет высокую мощность 420 Вт, а ножи с острой заточкой способствуют чистому резу.Удобные ручки и антивибрационная система снижают утомляемость при длительной работе.Специальное приспособление для разгрузки сетевого кабеля позволяет свободно перемещать инструмент.