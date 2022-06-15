Кусторез электрический Stihl HSE 52 (со средством для растворения смолы 50 мл)
Арт. О00000006562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
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- Лёгкие и эргономичные электроножницы HSE 52 длина реза 50 см предназначены для бесшумной подрезки веток и тонких сучьев. Легкий вес и улучшенная антивибрационная система обеспечивают более продолжительную работу.
Садовые ножницы Stihl НSЕ 52 незаменимы для подрезания веток, применяются для придания желаемой формы кустам или живой изгороди. Двухсторонние ножи с алмазной заточкой выполняют большое количество ходов благодаря двигателю мощностью 460 Вт. Инструмент с небольшим весом 3,1 кг будет удобен для использования женщинами и пожилыми людьми. Предусмотрены удобные рукоятки, защита для рук и фиксатор для кабеля.
Преимущества
- Быстрорежущие ножи
- Безопасность
- Антивибрационная система
- Малый вес
- Мощный двигатель
- Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
- Низкий уровень шума
- Удобство и комфорт