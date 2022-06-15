Кусторез электрический Stihl HSE 52 (со средством для растворения смолы 50 мл)

Преимущества

Быстрорежущие ножи

Безопасность

Антивибрационная система

Малый вес

Мощный двигатель

Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой

Низкий уровень шума

Удобство и комфорт

Лёгкие и эргономичные электроножницы HSE 52 длина реза 50 см предназначены для бесшумной подрезки веток и тонких сучьев. Легкий вес и улучшенная антивибрационная система обеспечивают более продолжительную работу.Садовые ножницы Stihl НSЕ 52 незаменимы для подрезания веток, применяются для придания желаемой формы кустам или живой изгороди. Двухсторонние ножи с алмазной заточкой выполняют большое количество ходов благодаря двигателю мощностью 460 Вт. Инструмент с небольшим весом 3,1 кг будет удобен для использования женщинами и пожилыми людьми. Предусмотрены удобные рукоятки, защита для рук и фиксатор для кабеля.