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Кусторез электрический Stihl HSE 52 (со средством для растворения смолы 50 мл)
5.0
2
Найти аналог
Электрические кусторезы
    Кусторез электрический Stihl HSE 52 (со средством для растворения смолы 50 мл)
    Арт. О00000006562
    5.0
    2
    Кусторез электрический Stihl HSE 52 (со средством для растворения смолы 50 мл)

      Кусторез электрический Stihl HSE 52 (со средством для растворения смолы 50 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006562
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лёгкие и эргономичные электроножницы HSE 52 длина реза 50 см предназначены для бесшумной подрезки веток и тонких сучьев. Легкий вес и улучшенная антивибрационная система обеспечивают более продолжительную работу.
        Садовые ножницы Stihl НSЕ 52 незаменимы для подрезания веток, применяются для придания желаемой формы кустам или живой изгороди. Двухсторонние ножи с алмазной заточкой выполняют большое количество ходов благодаря двигателю мощностью 460 Вт. Инструмент с небольшим весом 3,1 кг будет удобен для использования женщинами и пожилыми людьми. Предусмотрены удобные рукоятки, защита для рук и фиксатор для кабеля.

        Преимущества

        • Быстрорежущие ножи
        • Безопасность
        • Антивибрационная система
        • Малый вес
        • Мощный двигатель 
        • Ножи с лазерной обработкой и алмазной заточкой
        • Низкий уровень шума
        • Удобство и комфорт