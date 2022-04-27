Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
Арт. X13191699
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|прямой
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу 260мм Kraftool 23006-26_z01 предназначены для разрезания и вырезания отверстий в нержавеющей стали и цветных металлах. Рабочая часть ножниц выполнена из прочной инструментальной стали и прошла процесс индукционной закалки, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Производит длинный прямой рез. Удобные обливные ручки из ПВХ обеспечивают надежный захват и удобство применения.
Преимущества
- Износостойкость
- Длина 260мм
- Цельнокованные
- Прошли процесс индукционной закалки
- Долговечность