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Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
5.0
2
1 600 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
    Арт. X13191699
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
    Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
    Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
      Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
      Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)
      Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)

      Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)

      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13191699
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по металлу 260мм Kraftool 23006-26_z01 предназначены для разрезания и вырезания отверстий в нержавеющей стали и цветных металлах. Рабочая часть ножниц выполнена из прочной инструментальной стали и прошла процесс индукционной закалки, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Производит длинный прямой рез. Удобные обливные ручки из ПВХ обеспечивают надежный захват и удобство применения.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Длина 260мм
        • Цельнокованные
        • Прошли процесс индукционной закалки
        • Долговечность