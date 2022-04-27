Ножницы по металлу Kraftool 23006-26_z01 (260 мм., длинный прямой рез)

Преимущества

Износостойкость

Длина 260мм

Цельнокованные

Прошли процесс индукционной закалки

Долговечность

Ножницы по металлу 260мм Kraftool 23006-26_z01 предназначены для разрезания и вырезания отверстий в нержавеющей стали и цветных металлах. Рабочая часть ножниц выполнена из прочной инструментальной стали и прошла процесс индукционной закалки, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Производит длинный прямой рез. Удобные обливные ручки из ПВХ обеспечивают надежный захват и удобство применения.