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Ножницы по металлу Лакра 3509003 (250 мм., правые)
5.0
2
390 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Лакра 3509003 (250 мм., правые)
    Арт. X13191668
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Лакра 3509003 (250 мм., правые)

      Ножницы по металлу Лакра 3509003 (250 мм., правые)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X13191668
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		правый
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по металлу Лакра 3509003 (250 мм., правые) применяются для правого реза листовых металлических изделий.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с никелевым покрытием
        • Режущие кромки, прошедшие специальную термическую обработку, обеспечивают длительный срок эксплуатации