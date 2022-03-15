Ножницы по металлу Лакра 3509003 (250 мм., правые)
Арт. X13191668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|правый
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Ножницы по металлу Лакра 3509003 (250 мм., правые) применяются для правого реза листовых металлических изделий.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с никелевым покрытием
- Режущие кромки, прошедшие специальную термическую обработку, обеспечивают длительный срок эксплуатации