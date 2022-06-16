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Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
5.0
2
660 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
    Арт. О00000000851
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
    Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
    Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
    Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
      Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
      Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
      Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
      Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)

      Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000851
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		правый
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пряморежущие ножницы по металлу 250 мм MATRIX 78330 применяются для резки листового металла, а также формирования краев. Губки выполнены из прочной стали, оснащены насечками, предотвращающими выскальзывание материала. Ножницы оснащены двойным рычажным механизмом. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что позволяет снизить нагрузку на кисть при длительном применении.

        Преимущества

        • Длина инструмента - 250 мм
        • Прямой рез
        • Износостойкость
        • Насечки на лезвии
        • Двойной рычажный механизм способствует снижению усилия при работе