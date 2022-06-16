Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)
Арт. О00000000851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|правый
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Пряморежущие ножницы по металлу 250 мм MATRIX 78330 применяются для резки листового металла, а также формирования краев. Губки выполнены из прочной стали, оснащены насечками, предотвращающими выскальзывание материала. Ножницы оснащены двойным рычажным механизмом. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что позволяет снизить нагрузку на кисть при длительном применении.
Преимущества
- Длина инструмента - 250 мм
- Прямой рез
- Износостойкость
- Насечки на лезвии
- Двойной рычажный механизм способствует снижению усилия при работе