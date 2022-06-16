Ножницы по металлу Matrix 78330 (250 мм., пряморежущие, обрезиненные рукоятки)

Преимущества

Длина инструмента - 250 мм

Прямой рез

Износостойкость

Насечки на лезвии

Двойной рычажный механизм способствует снижению усилия при работе

Пряморежущие ножницы по металлу 250 мм MATRIX 78330 применяются для резки листового металла, а также формирования краев. Губки выполнены из прочной стали, оснащены насечками, предотвращающими выскальзывание материала. Ножницы оснащены двойным рычажным механизмом. Двухкомпонентные рукоятки не скользят в руке, что позволяет снизить нагрузку на кисть при длительном применении.