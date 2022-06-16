Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
Арт. О00000000852
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|правый
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу MATRIX 250 мм правые 78332 служат для фигурной резки листового металла. Губки изготовлены из прочной стали, имеют насечки, которые не позволяют материалу выскальзывать при проведении работы, а также обладают изогнутой формой. Ножницы с двойным рычажным механизмом оснащены двухкомпонентными рукоятками.