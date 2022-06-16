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Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
5.0
2
660 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
    Арт. О00000000852
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
    Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
    Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
      Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
      Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)
      Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)

      Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000852
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		правый
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по металлу MATRIX 250 мм правые 78332 служат для фигурной резки листового металла. Губки изготовлены из прочной стали, имеют насечки, которые не позволяют материалу выскальзывать при проведении работы, а также обладают изогнутой формой. Ножницы с двойным рычажным механизмом оснащены двухкомпонентными рукоятками.