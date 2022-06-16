Ножницы по металлу Matrix 78332 (250 мм., правые, обрезиненные рукоятки)

Ножницы по металлу MATRIX 250 мм правые 78332 служат для фигурной резки листового металла. Губки изготовлены из прочной стали, имеют насечки, которые не позволяют материалу выскальзывать при проведении работы, а также обладают изогнутой формой. Ножницы с двойным рычажным механизмом оснащены двухкомпонентными рукоятками.