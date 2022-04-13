Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)

Преимущества

Малый вес - 0.138

Применение легированной стали при изготовлении инструмента

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии

Надежная конструкция

Универсальные ножницы Ombra 480007 применяются при проведении электротехнических работ для разрезания мягкого листового металла и других материалов. Лезвия ножниц выполнены из высококачественной легированной стали и остро заточены, что обеспечивает точный срез, без заусенцев и заломов. Инструмент имеет малый вес - 0.138 кг.