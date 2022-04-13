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Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
5.0
2
1 210 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
    Арт. X131916107
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
    Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
    Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
    Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
      Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
      Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
      Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)
      Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)

      Ножницы по металлу Ombra 480007 универсальные (175 мм)

      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131916107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		легированная сталь
      Все характеристики
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальные ножницы Ombra 480007 применяются при проведении электротехнических работ для разрезания мягкого листового металла и других материалов. Лезвия ножниц выполнены из высококачественной легированной стали и остро заточены, что обеспечивает точный срез, без заусенцев и заломов. Инструмент имеет малый вес - 0.138 кг.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.138
        • Применение легированной стали при изготовлении инструмента
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии
        • Надежная конструкция