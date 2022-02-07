Преимущества

Быстрая замена режущего инструмента, благодаря системе SDS

Подсветка рабочей зоны - для выполнения точного пропила

С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость

Клавиша пуска, для большей безопасности, блокируется от случайного включения

Ключевая регулировка глубины пропила для подбора оптимального рабочего режима и увеличения срока службы пильного полотна

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800 сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для удобного ведения по поверхности, инструмент оснащен регулируемой опорной плитой.