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Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
4.0
1
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
    Арт. Х1217012
    4.0
    1
    Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
    Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
    Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
    Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
      Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
      Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
      Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
      Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800

      Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1217012
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800 сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для удобного ведения по поверхности, инструмент оснащен регулируемой опорной плитой.

        Преимущества

        • Быстрая замена режущего инструмента, благодаря системе SDS
        • Подсветка рабочей зоны - для выполнения точного пропила
        • С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость 
        • Клавиша пуска, для большей безопасности, блокируется от случайного включения
        • Ключевая регулировка глубины пропила для подбора оптимального рабочего режима и увеличения срока службы пильного полотна
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции