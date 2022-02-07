Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800
Арт. Х1217012
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Сабельная ножовка Bosch GSA 1100 E 0.601.64C.800 сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для удобного ведения по поверхности, инструмент оснащен регулируемой опорной плитой.
Преимущества
- Быстрая замена режущего инструмента, благодаря системе SDS
- Подсветка рабочей зоны - для выполнения точного пропила
- С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость
- Клавиша пуска, для большей безопасности, блокируется от случайного включения
- Ключевая регулировка глубины пропила для подбора оптимального рабочего режима и увеличения срока службы пильного полотна
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции